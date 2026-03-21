Circolano voci tra i servizi di intelligence statunitensi e i media internazionali riguardo a Mojtaba Khamenei, descritto come gay e con dettagli sulla sua vita privata. La notizia è emersa nel contesto delle tensioni politiche in Iran dopo la morte di Ali Khamenei. Secondo alcune fonti, anche l’ex presidente degli Stati Uniti sarebbe stato informato della questione.

Le informazioni circolano nei circuiti dell’intelligence americana e rimbalzano sui media internazionali, intrecciandosi con la nuova fase politica dell’Iran dopo la morte di Ali Khamenei. Al centro c’è il nome di Mojtaba Khamenei, diventato da pochi giorni Guida suprema, e una serie di indiscrezioni sulla sua vita privata che, secondo alcune fonti, sarebbero arrivate fino alla Casa Bianca, suscitando sorpresa anche in Donald Trump. Secondo quanto riportato dal New York Post, alcune fonti interne avrebbero riferito che le agenzie di intelligence Usa considerano credibili informazioni legate alla presunta omosessualità di Mojtaba, basate su una fonte classificata ritenuta affidabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mojtaba Khamenei “è gay, con chi andava a letto”. E Trump lo ha saputo così

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Una raccolta di contenuti su Mojtaba Khamenei

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