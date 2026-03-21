Modugno | incidente sul lavoro morto trentenne Caduto da un lucernario

Oggi a Modugno si è verificato un incidente sul lavoro che ha causato la morte di un uomo di trenta anni. Il lavoratore stava operando su un lucernario di un’azienda quando è caduto. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale. La polizia sta conducendo le indagini necessarie per ricostruire l’accaduto.

Per cause da dettagliare l’infortunio mortale oggi a Modugno. Il lavoratore, trenta anni, era impegnato sul lucernario di un’azienda. Ha fatto un volo nel vuoto da sei metri di altezza. È deceduto sul colpo. Era sposato e aveva un figlio. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Modugno: incidente sul lavoro, morto trentenne Caduto da un lucernario Articoli correlati Incidente sul lavoro: morto un operaio di 60 anni caduto da un ponteggioModena, 19 marzo 2026 – Tragedia sul lavoro questa mattina alle 8,45, nel centro storico di Modena. Siderurgico di Taranto: morto operaio 36enne caduto da un’altezza di dieci metri Incidente sul lavoroL'articolo Siderurgico di Taranto: morto operaio 36enne caduto da un’altezza di dieci metri Incidente sul lavoro proviene da Noi Notizie. Aggiornamenti e notizie su Modugno incidente sul lavoro morto... Temi più discussi: Incidente sul lavoro a Modena, operaio cade da un ponteggio e muore: Murat Tafciu lascia quattro figli nel giorno della festa del papà; In crescita gli incidenti sul lavoro a Bari e in provincia: disposti più controlli nei cantieri; Precipita dal tetto di un capannone nel Barese, muore operaio 30enne. Operaio muore cadendo dal tetto di un capannone industriale a Modugno (Bari)Tragedia nella zona industriale alle porte di Bari. La vittima, originaria di Andria, è caduta da un'altezza di sei metri ... ilfattoquotidiano.it Modugno, operaio 30enne di origini andriesi muore sul colpo in un incidente sul lavoroTragedia sul lavoro a Modugno: un operaio di 30 anni, originario di Andria, è morto sul colpo dopo essere precipitato dal tetto di un capannone per circa sei metri. trmtv.it Il frammento di un missile iraniano intercettato da Israele è caduto davanti all'automobile di uno spettatore rimasto per strada a riprendere la scena a Haifa. L'Iran ha preso di mira le raffinerie dopo il bombardamento dei campi di gas. #israele #iran facebook