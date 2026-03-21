Modena vanno a segno Sersanti e Tonoli Il Mantova rialza la testa ma non basta

Nel match di Modena, Sersanti e Tonoli hanno segnato i loro gol, portando la squadra alla vittoria. Il Mantova ha tentato di reagire, riuscendo a segnare, ma non è riuscito a recuperare il risultato. La partita si è conclusa con la vittoria del Modena, che ha ottenuto i tre punti. La gara si è giocata il 21 marzo 2026.

Modena, 21 marzo 2026 – Arrivati a questo preciso momento del percorso, per molte squadre, vale quella filosofia per cui i risultati vanno portati a casa e. basta. Perché solo le vittorie, in qualsiasi modo le si ottengano, ti possono offrire lo slancio ideale nell’ultimo miglio e nei playoff, parlando di Modena. Se si guardano i frutti dei tre punti ottenuti con il Mantova, si può serenamente esaltare il margine rosicchiato al Catanzaro (il quinto posto dei calabresi ora è distante due lunghezze), il ritorno al gol di Sersanti e la quinta di marcatura di Tonoli, altro numero incredibile ma solo per chi non ha seguito l’anno scorso l’ex Pergolettese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Modena, vanno a segno Sersanti e Tonoli. Il Mantova rialza la testa, ma non basta Articoli correlati Civitanova rialza la testa in Champions League, riemerge al tie-break con il Varsavia e vola ai quarti da testa di serieCivitanova ha rialzato la testa dopo aver perso al tie-break contro Modena nell’ultima giornata della Superlega, riuscendo a vincere la partita... Leggi anche: Le pagelle di Virtus Entella - Modena | Tonoli croce e delizia, Santoro sfortunato. Beyuku spreca Contenuti utili per approfondire Modena vanno a segno Sersanti e Tonoli... Temi più discussi: Oroscopo di oggi 20 marzo 2026: le previsioni segno per segno; Oroscopo di oggi 21 marzo 2026: le previsioni segno per segno; Oroscopo di oggi 13 marzo 2026: le previsioni segno per segno; Oroscopo di oggi 16 marzo 2026: le previsioni segno per segno. Modena, vanno a segno Sersanti e Tonoli. Il Mantova rialza la testa, ma non bastaGialloblù in vantaggio con il centrocampista, il difensore raddoppia. Mensah segna e mette qualche brivido nel finale ... ilrestodelcarlino.it Modena, la coop del gol. A segno 13 giocatoriLa difesa del Modena è, insieme con quella del Palermo, la meno perforata del campionato con sole 19 reti subite. Ma non sarebbe giusto trascurare il reparto offensivo, che nonostante la fatica delle ... ilrestodelcarlino.it #SerieB, successo del #Modena. Battuto il #Mantova 2-1 x.com .....abandonment....in the Modena countryside - Italy - Nikon D7500 - 21/03 facebook