Il tecnico convoca anche Pisilli per la missione playoff, necessaria all’Italia per qualificarsi al prossimo Mondiale. La nazionale dovrà affrontare questa fase eliminatoria per la terza volta consecutiva, con l’obiettivo di ottenere un biglietto per la competizione più importante del calcio internazionale. La convocazione del giovane centrocampista si inserisce nel tentativo di completare la rosa a disposizione del commissario tecnico.

Il prossimo Mondiale è ormai alle porte e l’Italia dovrà, per la terza volta consecutiva, passare ancora per i playoff per cercare di esser partecipe alla competizione più prestigiosa del mondo in ambito calcistico. Il primo ostacolo è l’ Irlanda del Nord, avversaria che gli azzurri affronteranno giovedì prossimo al Gewiss Stadium di Bergamo. Qualora la Nazionale dovesse uscire dal campo con la vittoria in tasca affronterà la vincente tra Galles e Bosnia-Erzegovina. Per l’occasione, il CT Gattuso ha presentato ieri la lista dei 28 convocati che prenderanno parte a questi playoff e tra questi sono presenti tre calciatori giallorossi: Mancini, Cristante e Pisilli, alla sua prima convocazione col nuovo CT. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Missione playoff, Gattuso convoca anche Pisilli

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