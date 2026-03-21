In vista dei prossimi impegni internazionali, la Missione Mondiale, la Chiesa e le Palestra sono tra gli argomenti principali che coinvolgono i 28. Dopo le fasi avanzate di alcune competizioni europee di calcio, l’attenzione si sposta verso l’appuntamento internazionale più importante, con le squadre nazionali pronte a sfidarsi in partite che potrebbero definire il loro cammino futuro.

Mentre il calcio italiano può concedersi un mezzo sorriso per l’approdo ai quarti di finale di due rappresentanti in Europa League e Conference dopo l’uscita di scena in Champions, ecco stagliarsi all’orizzonte l’appuntamento internazionale che vale di più. Giovedì 26 a Bergamo si gioca Italia-Irlanda del Nord, semifinale dei playoff che possono portarci al Mondiale dopo dodici anni – martedì 31 poi l’eventuale finale in trasferta contro la vincente di Galles-Bosnia – e il ct Rino Gattuso ha diramato la lista dei 28 azzurri chiamati a centrare il pass. C’è un importante ritorno, quello di Federico Chiesa. L’ex juventino, oggi al Liverpool, campione d’Europa nel 2021, mancava dalla Nazionale dall’Europeo 2024, di recente anche per sua scelta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Missione Mondiale, Chiesa e Palestra nei 28

Articoli correlati

Ecco i convocati di Gattuso per gli spareggi Mondiale: ci sono Palestra, Pisilli e ChiesaSono 28 gli azzurri convocati dal ct Gennaro Gattuso per l’Italia impegnata giovedì 26 marzo (ore 20.

Italia, parte la missione Mondiale: Gattuso convoca 28 azzurriItalia, parte la missione Mondiale: Gattuso convoca 28 azzurri"> La corsa al Mondiale entra nel vivo.

Nazionale, i convocati di Gattuso per i playoff Mondiali: torna Chiesa, esordio per Palestra

Una selezione di notizie su Missione Mondiale

Temi più discussi: Il ritorno di Federico Chiesa in Nazionale per la missione Mondiale: perché Gattuso lo ha chiamato e come sta andando al Liverpool; Obiettivo Mondiale. Ventotto convocati per i play-off: la novità è Palestra, torna Chiesa; TG5: Missione Mondiale scelti i 28 Azzurri! Video; Nuovo regolamento generale per la Rete mondiale di preghiera del Papa.

Missione Mondiale, Chiesa e Palestra nei 28Italia, i convocati per i playoff: Gattuso si affida soprattutto all’esperienza per centrare il pass. Giovedì l’Irlanda del Nord a Bergamo ... sport.quotidiano.net

Torna Federico Chiesa, c'è Palestra: i convocati di Gattuso per i playoff della missione MondialeL'Italia giovedì 26 marzo, alle ore 20:45 giocherà la semifinale contro l'Irlanda del Nord. L'eventuale finale è contro Galles o Bosnia ... today.it

INIZIA LA MISSIONE MONDIALE PER L'ITALIA Domenica sera prenderà il via la preparazione della Nazionale per la semifinale dei play-off contro l'Irlanda del Nord, in programma giovedì 26 marzo allo Stadio di Bergamo (ore 20:45, diretta Rai 1). In cas facebook

Missione Mondiale: l’Italia di Gattuso riabbraccia Chiesa per la sfida play-off x.com