Missili dell’Iran verso una base Usa-Gb | Sarete bersaglio ovunque – La diretta

In un nuovo episodio della guerra del Golfo, l’Iran ha lanciato missili contro una base militare che ospita forze statunitensi e britanniche. Il governo iraniano ha dichiarato che gli attacchi saranno considerati come bersagli ovunque. Nel 22esimo giorno del conflitto, gli Stati Uniti hanno autorizzato la vendita di petrolio iraniano già in mare, come annunciato dal segretario al Tesoro.

Nel 22esimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno autorizzato la vendita del petrolio iraniano già in mare, come aveva anticipato nei giorni scorsi il segretario al Tesoro Scott Bessent. Intanto l’Iran ha detto che i funzionari americani e israeliani costituiscono bersaglio degli Ayatollah «in qualsiasi parte del mondo», compresi i luoghi di svago e turistici. E Teheran ha lanciato due missili contro una base usata dagli Stati Uniti nell’oceano indiano. Nella notte Israele ha continuato i bombardamenti sulla capitale, mentre American Airlines ha annunciato un taglio dei voli a causa dei costi del carburante. 🔗 Leggi su Open.online

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