Minorenne si perde a Parma e si ritrova in un distributore sulla tangenziale intervento lampo della polizia

Una minore si è persa a Parma dopo essere scesa dall’autobus a causa del traffico e si è ritrovata in un distributore sulla tangenziale. La Polizia è intervenuta rapidamente per soccorrerla e ha riportato la ragazza a casa. L’intervento si è concluso senza altri incidenti.

È stata soccorsa e riaccompagnata a casa una ragazza minorenne che si era smarrita dopo essere scesa dall’autobus per evitare il traffico: l’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato nella serata di giovedì 19 marzo a Parma, presso un distributore di carburante sulla Tangenziale del Ducato, a seguito della richiesta di aiuto di una donna. La segnalazione e l’intervento degli agenti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 19.50 di giovedì 19 marzo. La Sala Operativa ha ricevuto una chiamata d’emergenza da parte di una donna che si trovava presso un distributore di carburante situato sulla Tangenziale del Ducato, a Parma. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Minorenne si perde a Parma e si ritrova in un distributore sulla tangenziale, intervento lampo della polizia Articoli correlati Leggi anche: Marito prende a schiaffi la moglie a Perugia, lei si rifugia in un negozio: intervento lampo della polizia Panico a Perugia, uomo si sdraia sui binari e attende l'arrivo di un treno: intervento lampo della poliziaUn uomo in stato confusionale è stato tratto in salvo dalla Polizia presso la stazione ferroviaria di Perugia Fontivegge, dove si trovava disteso sui... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Minorenne si perde a Parma e si ritrova... Temi più discussi: Escursionista minorenne inseguito dai cinghiali si perde a Montecassino: salvato dai Vigili del Fuoco. Ritrovato all'alba anche un giovane canadese; Escursionista minorenne inseguito dai cinghiali si perde a Montecassino: salvato dai Vigili del Fuoco. Ritrovato all’alba anche un...; Inseguito dai cinghiali sul Monte Cassino, minorenne si perde nel bosco: salvato dai vigili del fuoco; Inseguito dai cinghiali, minorenne si perde nel bosco: salvato dal gps del telefono. Minorenne si perde a Parma e si ritrova in un distributore sulla tangenziale, intervento lampo della poliziaÈ stata soccorsa e riaccompagnata a casa una ragazza minorenne che si era smarrita dopo essere scesa dall’autobus per evitare il traffico: l’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato nella ... virgilio.it Escursionista minorenne inseguito dai cinghiali si perde a Montecassino: salvato dai Vigili del Fuoco. Ritrovato all’alba anche un giovane canadeseMomenti di apprensione nel pomeriggio di domenica a Montecassino dove un escursionista minorenne si è smarrito durante una passeggiata nei ... msn.com L'uomo e la minorenne sono stati poi portati all'ospedale facebook