Stasera su Rai 1 va in onda la prima puntata di una nuova edizione di Canzonissima, condotta da Milly Carlucci. La trasmissione, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, riprende il format che tra gli anni Sessanta e Settanta occupava la prima serata del sabato. La prima puntata è prevista per le 21.30.

I l passato torna protagonista in prima serata su Rai 1: stasera, sabato 21 marzo alle 21.30, va in onda la prima puntata di una rinnovata edizione di Canzonissima in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. A condurre, c’è Milly Carlucci, che non ha nascosto la responsabilità che ha scelto di accollarsi: «Quando si usa un nome come Canzonissima, tremano i polsi. Si parla di Mina, Raffaella Carrà, Corrado. nomi giganteschi. Il ricordo è glorioso». E per riportarlo in vita ha scelto la strada delle emozioni. «Vogliamo raccontare da dove nasce tutto. Non esiste il successo immediato: dietro c’è sacrificio, lavoro, sconfitte e vittorie». L’obiettivo è riportare al centro la musica, dal pop alla lirica, fino alla canzone d’autore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Milly Carlucci conduce la versione 2.0 dello storico format che tra gli anni Sessanta e i Settanta occupava il sabato sera in tv: ecco come funziona

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