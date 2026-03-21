La Milano-Sanremo è partita da Pavia, ma subito si è verificato un errore quando alcuni fuggitivi hanno sbagliato strada, finendo nel traffico tra auto e pullman. La corsa ha avuto un inizio movimentato, con i corridori che si sono trovati coinvolti in un ingorgo prima di poter riprendere la gara. Nessun incidente grave è stato segnalato e la competizione è proseguita normalmente.

È cominciata con un errore la Milano-Sanremo che è partita da Pavia. La “classicissima” di primavera che con il via dato dal sindaco Michele Lissia ha preso le mosse da Strada Nuova per andare prima verso Milano dove si trovava il chilometro 0 e poi imboccare la strada verso l’Oltrepò e la Liguria, a circa 3 chilometri dalla partenza è andata nel caos. Avevano appena preso il largo i fuggitivi, quando arrivati a una rotonda nei pressi del parco della Vernavola, si sono ritrovati nel traffico. I corridori che guidavano il gruppo hanno imboccato l’uscita sbagliata tra un pullman e diverse auto in attesa del passaggio della corsa per poter proseguire il proprio percorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano-Sanremo, falsa partenza a Pavia: i fuggitivi sbagliano strada e si ritrovano nel traffico tra auto e pullman

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