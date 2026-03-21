Il 21 marzo 2026, a Sanremo, Tadej Pogacar ha dichiarato di essere molto felice, aggiungendo che ci vorrà tempo per completare tutti i suoi obiettivi. La sua collezione di Classiche Monumento si sta arricchendo e ora manca solo la Parigi-Roubaix, che sarà disputata tra poche settimane. Pogacar ha manifestato entusiasmo in vista dell’appuntamento, sottolineando la sua determinazione.

Sanremo, 21 marzo 2026 - Meno una: ora nella collezione di Classiche Monumento di Tadej Pogaca r manca solo la Parigi-Roubaix, con l'assalto buono che sarà tentato tra poche settimane e di certo, a maggior ragione dopo oggi, con tanto entusiasmo in più. Prima però c'è spazio per i meritati festeggiamenti per una Milano-Sanremo 2026 finalmente vinta, al sesto tentativo, e a dispetto di una caduta a poco più di 30 km dal traguardo che sembrava confermare un tabù, quasi una maledizione. Poi la riscossa, gli scatti ripetuti prima sulla Cipressa e poi sul Poggio che hanno fiaccato la resistenza del campione uscente Mathieu Van Der Poel ma non di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milano-Sanremo 2026, Pogacar: "Sono felicissimo. Ci vorrà tempo per realizzare tutto"

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