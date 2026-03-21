Milano-Sanremo 2026 | ora anche Tadej può cantare Grazie dei fiori

Tadej Pogacar, del team UAE Emirates XRG, ha vinto la 117ª edizione della Milano-Sanremo, coprendo i 298 chilometri da Pavia a via Roma in 6 ore, 35 minuti e 49 secondi con una media di 45 kmh. La corsa si è conclusa con il suo arrivo al traguardo di Milano, confermando il suo successo nella classica italiana.

Il campione del mondo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) ha vinto la 117ma edizione della Milano-Sanremo, percorrendo i 298 chilometri, da Pavia fino al traguardo di via Roma, in 6h35’49” alla media di 45.172 kmh. Il fuoriclasse di Komenda ha preceduto, al termine d’un seratissimo sprint, l’inglese Thomas Pidcock (Pinarello Q 36.5), l’unico capace di resistere ai ripetuti attachi dello sloveno negli ultimi 30 chilometri. Al terzo posto si è classificato il fiammingo Wout van Aert (Team Visma Lease a Bike) staccato di tre secondi dai duellanti. Come da tradizione la corsa è stata caratterizzata da una lunga fuga, materializzatasi in... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Milano-Sanremo 2026: ora anche Tadej può cantare “Grazie dei fiori” Articoli correlati Milano-Sanremo 2026: Tadej Pogacar staccherà tutti sulla Cipressa? Van der Poel può resistere. E Ganna…È la prima Classica Monumento della stagione, forse la più attesa, visto un pronostico che resta sempre aperto a svariate soluzioni (anche se, sulla... Leggi anche: Ciclismo, il "marziano" Tadej Pogacar entra nella storia: conquistata anche la Milano-Sanremo Milano-Sanremo 2025 Approfondimenti e contenuti su Milano Sanremo 2026 ora anche Tadej può... Temi più discussi: Gara ciclistica Milano-Sanremo 2026; Oggi Pogacar sfida Van der Poel per prendersi la Milano-Sanremo, ecco il piano d'attacco; In attesa della Milano-Sanremo: gli orari dei passaggi in provincia di Alessandria; Ganna può vincere la Milano Sanremo 2026? Deve strappare per due minuti a 65 all'ora: E se Pogacar non stacca van der Poel... Milano Sanremo, il trionfo di Pogacar. Scrive la storia. L’incoronazione di Nibali: Lui anche meglio di MerckxLo sloveno favoritissimo della vigilia vince la Milano Sanremo per 20 centimetri. Non ho ancora realizzato di aver vinto davvero, mi ci vorrà qualche momento ... ilsecoloxix.it Milano-Sanremo: Pogacar cade, rimonta e trionfa per la prima volta nella ClassicissimaLeggi su Sky Sport l'articolo Milano-Sanremo: Pogacar cade, rimonta e trionfa per la prima volta nella Classicissima ... sport.sky.it Cadi. Ti ferisci. Ti rialzi. E vinci la Milano-Sanremo. Mai vista una cosa del genere. Leggendario Tadej Pogacar. facebook Tadej Pogacar vince la 117/a edizione della Milano-Sanremo. Lo sloveno regola in una volata a due l'inglese Tom Pidcock. Per lo sloveno è il primo successo nella Classicissima. Pogacar è arrivato primo sul traguardo, battendo di mezza ruota Pidcock, con x.com