Milano-Sanremo 2026 oggi in TV il percorso e dove vederla in diretta e streaming | i favoriti

Da fanpage.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Milano-Sanremo 2026 viene trasmessa oggi in diretta su TV e streaming, con partenza prevista alle 10:10 e arrivo intorno alle 17:00. La corsa si svolge lungo il percorso classico che collega Milano a Sanremo e vede la partecipazione di numerosi ciclisti professionisti. Gli appassionati possono seguire l’evento in tempo reale attraverso i canali televisivi dedicati e le piattaforme online.

La Classicissima di Primavera, la Milano-Sanremo è in partenza oggi alle 10:10 con arrivo previsto alle 17:00 circa. Percorso classico, 298 km con Turchino, Cipressa e Poggio a decretare chi sarà il migliore. Pogacar, alla ricerca della sua prima vittoria, contro tutti. Diretta in chiaro sui canali Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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