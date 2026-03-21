Milano notte di sangue | Elisa e Mithum morti in moto dopo lo schianto con un taxi

A Milano, una notte si è conclusa tragicamente con la morte di due giovani, Elisa Dranca di 20 anni e Mithum Perera di 23 anni, coinvolti in un incidente stradale mentre erano in moto. L’incidente è avvenuto dopo lo scontro con un taxi e ha causato il decesso di entrambi. I due avevano trascorso la serata tra musica e amici prima dell’incidente.

Chi erano Elisa Dranca e Mithum Perera, le vittime dell’incidente a Milano?. Avevano 20 e 23 anni, una vita davanti e una notte come tante altre iniziata tra musica e amici. Elisa Teodora Dranca, residente a Locate Triulzi, e Mithum Sandeepa Perera Kuranage, originario della provincia di Lucca ma da tempo a Milano, sono morti all’alba di sabato 21 marzo in un violento incidente stradale a Milano. Lei lavorava allo Scalo Milano Outlet, dove avrebbe dovuto presentarsi proprio quella mattina. Lui, barman, era conosciuto e benvoluto nell’ambiente della nightlife milanese. Due percorsi diversi, uniti da una notte che si è trasformata in tragedia. Poco prima dell’impatto, raccontano gli amici, erano insieme a ballare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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