Milano Bardelli chiude in corso Magenta ma non è addio

A Milano, un negozio storico di corso Magenta chiude definitivamente le sue porte, segnando la fine di un’epoca per la zona. La chiusura è stata annunciata dal proprietario che ha deciso di non riaprire il locale. La strada rimane comunque frequentata e viva, anche se il negozio non sarà più attivo. La decisione ha suscitato diverse reazioni tra i residenti e i clienti abituali.

Milano, 21 marzo 2026 – A Milano si spegne un’altra luce di corso Magenta, ma non è un addio definitivo. Perché, dopo oltre 80 anni di attività, la boutique Bardelli, simbolo dell’eleganza milanese dal 1941, chiude i battenti ma solo per qualche anno. La struttura, infatti, sospenderà la propria attività, avviando una fase di transizione che porterà a un futuro ritorno. La chiusura è legata alla vendita del palazzo che ospita l’attività e ai lavori di ristrutturazione dell’intero immobile previsti negli anni futuri. Questo passo segna la conclusione di un capitolo importante, ma allo stesso tempo apre la strada a nuovi sviluppi. L’interruzione, infatti, non rappresenta la fine della storia: secondo quanto previsto, il progetto è destinato a riprendere vita una volta completato il percorso di riorganizzazione e rilancio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, Bardelli chiude in corso Magenta ma non è addio Articoli correlati Leggi anche: Chiude Bardelli, lo storico negozio di Milano: “Entravi e ti sentivi conosciuto. Corso Magenta perde un pezzo della sua identità” Leggi anche: Chiude la boutique "M. Bardelli" di corso Magenta, era stata aperta nel 1941