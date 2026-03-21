Milan-Torino | top e flop rossoneri le pagelle Serie A News

Al termine della sfida tra Milan e Torino, valida per la 30ª giornata della Serie A 2025-2026, sono state pubblicate le pagelle che evidenziano i giocatori più e meno performanti tra i rossoneri. La partita si è conclusa con una valutazione complessiva delle prestazioni, senza approfondimenti sulle cause o sui motivi di eventuali risultati. La video news presenta i dettagli sui protagonisti di entrambe le squadre.

È finita Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri È finita da pochi minuti Milan-Torina, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'San Siro' di Milano. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i granata di Roberto D'Aversa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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