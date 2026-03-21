Dopo la partita tra Milan e Torino, Simeone ha rilasciato alcune dichiarazioni sul campionato, affermando che la lotta per lo Scudetto non si è ancora conclusa. Le sue parole sono arrivate pochi minuti dopo il termine del match disputato a San Siro. L’allenatore del Torino ha sottolineato di essere consapevole che la competizione resta aperta e promette ulteriori sfide importanti.

Terminata la sfida tra Milan e Torino: rossoneri e granata hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau, ha parlato in conferenza stampa il giocatore del Torino Giovanni Simeone. Ecco le sue parole. Cosa gli fa piacere e cosa gli lascia l'amaro: "Mi fa piacere che abbiamo fatto la partita e abbiamo giocato la partita che volevamo. Il dispiacere è il risultato. Ce ne andiamo senza punti. Sono contento personalmente, ma bisogna fare di più. A me dà fastidio questo risultato. Abbiamo creato tanto". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Torino, Simeone sulla lotta Scudetto: “Non è finita, io lo so…”

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