Dopo la partita tra Milan e Torino, Pavlovic ha commentato il suo gol, definendolo “gran tiro, ma fortunato”, e ha aggiunto di non aver visto il rigore. Il difensore del Torino ha parlato ai microfoni dei cronisti al termine del match, senza fornire ulteriori dettagli sulle decisioni arbitrali o sugli episodi chiave della partita. La sua analisi si è concentrata esclusivamente sulla sua prestazione e sull’azione che ha portato al gol.

Finita la partita tra Milan e Torino che si è giocata allo stadio 'San Siro' di Milano. Dopo la fine della gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 ha parlato a 'DAZN' il giocatore rossonero Strahinja Pavlovic. Ecco le sue parole sulla sfida appena finita. Sul gol:“Un grande gol, ma un gol fortunato (ride, ndr)”. Interviene Fofana: “In allenamento tira dappertutto, quindi non è fortuna”. “Non ho visto Simeone, ero col braccio largo ma non ho visto lui. Non so cosa posso dire. Se il gol è fortunato allora anche il rigore.”. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Torino, Pavlovic al termine: “Gran gol, ma fortunato. Rigore? Non l’ho visto”

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