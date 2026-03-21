Oggi si gioca la partita tra Milan e Torino a San Siro, valida per la 30ª giornata di Serie A. Il Milan occupa il terzo posto in classifica, dietro a Inter e Napoli, e affronta il Torino in una sfida che si svolge nel pomeriggio. L’orario di inizio e le modalità di visione sono stati comunicati, mentre le probabili formazioni sono state annunciate dai rispettivi staff.

Oggi, 21 marzo, è il sabato della 30esima giornata di Serie A. Il Milan, terzo in classifica dietro a Inter e Napoli, affronta il Torino a San Siro. Fischio di inizio alle 18. I rossoneri arrivano alla partita di stasera dopo la bruciante sconfitta della scorsa settimana in casa della Lazio. Dopo essersi imposti nel derby contro i cugini nerazzurri, gli uomini di Massimiliano Allegri cercano ora di risalire la china per riconquistare almeno il secondo posto, visto che la vetta della classifica è a otto lunghezze di distanza. Con 33 punti, il Torino invece cerca le ultime vittorie utili per essere sicuro di restare in Serie A il prossimo anno. La scorsa settimana i granata hanno superato per 4-1 il Parma e tenteranno l’impresa a San Siro: all’andata, il Milan ha vinto in trasferta per 3-2. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milan-Torino oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla

Articoli correlati

Napoli-Torino oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaLa Serie A torna in campo oggi, venerdì 6 marzo, con il primo anticipo della 28esima giornata.

Torino-Parma oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaÈ in programma oggi, 13 marzo, Torino-Parma, anticipo della 29esima giornata di serie A.

Torino-Milan 2-3: gol e highlights | Serie A

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan Torino oggi in Serie A probabili...

Temi più discussi: Dove vedere Milan-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Milan-Torino, le probabili formazioni della 30^ giornata di Serie A; Milan-Torino, ecco come comprare i biglietti del match di San Siro; Leao salta Milan-Torino, Allegri in ansia: che cosa è successo.

Milan-Torino oggi, dove vedere la partita in TV e streaming: orario e formazioniLa sfida tra rossoneri e granata è un'esclusiva di DAZN, che la trasmetterà in diretta e in esclusiva. Per seguire l'incontro di San Siro tra Milan e Torino servirà un abbonamento a DAZN, chi lo ... fanpage.it

Milan-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeDopo il successo del Napoli a Cagliari, rossoneri chiamati a rispondere per riprendersi il 2° posto. I granat però sono in fiducia ... tuttosport.com

#MilanTorino di #SerieA in #diretta: le #formazioni e dove vederla | #Live #News facebook

MATCHDAY AC Milan vs Torino 18:00 CET Serie A San Siro #MilanTorino x.com