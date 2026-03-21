Milan-Torino Marelli sul contatto Pavlovic-Simeone | L’intensità è soggettiva non ne usciremo mai così

Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, ha commentato il contatto tra Pavlovic e Simeone durante la partita tra Milan e Torino. Marelli ha detto che l’intensità di un contatto è soggettiva e che non si potrà mai trovare un giudizio unanime su queste situazioni. La discussione riguarda una fase precisa del match, senza ulteriori approfondimenti o considerazioni.

Si è da poco conclusa Milan-Torino, ma i social sono già invasi di polemiche per il rigore fischiato contro i rossoneri. All'82' minuto Pavlovic tocca il volto di Simeone con la mano in area di rigore e l'arbitro, dopo aver lasciato correre in presa diretta, viene richiamato dal VAR. Dopo una breve revisione, il direttore di gara Francesco Fourneau assegna un penalty per i granata, successivamente trasformato da Nikola Vlasic. Un episodio che ha lasciato aperti diversi interrogativi per un contatto che, obiettivamente, sembrava davvero leggero. Al termine di Milan-Torino, Luca Marelli è intervenuto a 'DAZN' per commentare il calcio di rigore concesso alla squadra di Roberto D'Aversa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Torino, Marelli sul contatto Pavlovic-Simeone: “L’intensità è soggettiva, non ne usciremo mai così” Articoli correlati Diretta gol Serie A LIVE: Milan Torino 1-1, Simeone risponde a Pavlovic e pareggia i contiCalciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro... Leggi anche: Milan-Torino 1-1 (45?): Simeone risponde a Pavlovic, ma pessimo primo tempo del Diavolo Contenuti utili per approfondire Milan Torino Marelli sul contatto... Temi più discussi: Inter-Atalanta, niente OFR per il contatto Scalvini-Frattesi in area di rigore: Marelli spiega perchè non è intervenuto il VAR; Lazio-Milan, la moviola di Marelli: Gol di Athekame e possibile rigore, vi spiego le scelte di Guida; Palladino sul goal di Krstovic nel finale di Inter-Atalanta: Mi fido di Marelli che fa questo lavoro; Gol Krstovic, Marelli fa chiarezza dopo le tante polemiche. Pagelle Milan-Torino 3-2, i voti della sfida: sorpasso rossonero sul NapoliIl Milan ha battuto il Torino nella sfida valida per la giornata numero 30 del campionato di Serie A con i rossoneri che hanno avuto la meglio con un 3-2 al termine di una partita emozionante. I voti ... calciomercato.it Milan-Torino, il risultato LIVEChance in avvio per Vlasic e Ismajli, ci prova anche Rabiot prima del gran gol dalla distanza di Pavlovic. Maignan si oppone a Zapata, ma Simeone pareggia prima dell'intervallo. Tremendo uno-due tra i ... sport.sky.it Le pagelle di Milan-Torino 3-2: paura nel finale per Allegri facebook Milan-Torino 3-2, le pagelle: Rabiot imprescindibile. Simeone sempre in agguato x.com