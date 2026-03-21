Alle 18:00 si gioca Milan-Torino a San Siro, con la squadra di Allegri pronta a scendere in campo. La sfida rappresenta anche un'opportunità per Füllkrug di mettersi in mostra, mentre Leao ha dato segnali di sollievo. Le notizie di oggi si concentrano principalmente su quello che succederà sul terreno di gioco e sulle scelte di formazione.

Tanto spazio concesso a Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026, sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 21 marzo 2026. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il Diavolo sarà in campo nel pomeriggio e che nell'avvicinamento alla gara (clicca qui per sapere dove vederla in diretta tv o streaming) sono emerse molte novità interessanti. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Milan-Torino farà registrare un'assenza importante, quella di Rafael Leão. L'attaccante rossonero, classe 1999, non si è allenato ieri per il riacutizzarsi del fastidio all'adduttore destro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Torino, la carica di Allegri e la chance per Füllkrug. Leao, che sospiro di sollievo

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