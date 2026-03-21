Roberto D'Aversa ha annunciato i 25 calciatori convocati per la partita tra Milan e Torino, che si giocherà alle 18:00 a 'San Siro' nella 30ª giornata della Serie A 2025-2026. La lista comprende i giocatori disponibili per la sfida di oggi pomeriggio. La formazione granata si prepara ad affrontare il match contro i rossoneri.

Roberto D'Aversa, allenatore granata, ha diramato la lista dei 25 convocati per Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 18:00 a 'San Siro'. Eccola qui, reparto per reparto, la squadra piemontese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Torino, ecco i 25 convocati di D’Aversa per la trasferta di ‘San Siro’

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