Milan-Torino di Serie A 1-1 | Simeone beffa Maignan | Live News

Questo pomeriggio alle 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro si è disputata la partita di Serie A tra Milan e Torino, terminata 1-1. Simeone ha segnato un gol che ha battuto Maignan e ha portato il Torino in vantaggio. Il Milan ha pareggiato con un gol nel secondo tempo, portando il risultato finale sul punteggio di parità.

Il Milan l'ha sblocca grazie ad un eurogol di Pavlovic: dal limite ha lasciato partire un pallonetto di potenza che Paleari non è riuscito a parare Rabiot e Pulisic provano il fraseggio dentro l'area avversaria, l'americano però non è riuscito a concludere a causa di una deviazione. Nulla da fare Il Torino continua a cercare il gol del vantaggio. Milan moscio, quasi mai sceso in campo Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 18:00 a 'San Siro'. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Torino di Serie A 1-1: Simeone beffa Maignan | Live News Articoli correlati Diretta gol Serie A LIVE: Milan Torino 1-1, Simeone risponde a Pavlovic e pareggia i contiCalciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro... Roma-Milan di Serie A 0-0: paratona di Maignan su Konè | LIVE NewsSono da poco ufficiali le formazioni di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio... Altri aggiornamenti su Milan Torino di Serie A 1 1 Simeone... Temi più discussi: Milan-Torino, ecco come comprare i biglietti del match di San Siro; AC Milan-Torino, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Massimiliano Allegri; Milan-Torino: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Milan-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Pulisic, Fullkrug, Nkunku, Gimenez, Simeone, Adams e Zapata. Milan-Torino, il risultato LIVECosì l'allenatore del Milan: Questa è una partita importante, arriviamo da una sconfitta e la classifica si sta accorciando. E poi il Torino sta facendo bene: servirà una gara tecnicamente molto vali ... sport.sky.it Milan-Torino 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Pavlovic e SimeoneLa diretta live di Milan-Torino di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it #MilanTorino di #SerieA: la partita di ‘San Siro’ in diretta | Live News #SerieA #SempreMilan #ACMilan x.com Così il Mister nel pre-partita di #MilanTorino "Abbiamo parlato con Rafa e abbiam deciso insieme di tenerlo a riposo oggi. Ora recupererà in questi 20 giorni: non credo vada in nazionale, ha bisogno di recuperare..." "E' una partita importante, veniamo da u facebook