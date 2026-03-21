Dopo la partita tra Milan e Torino, l'allenatore granata Roberto D'Aversa ha commentato i risultati e le prestazioni dei suoi giocatori. Ha espresso fiducia nel lavoro svolto e ha dichiarato che, in base ai numeri, la squadra avrebbe meritato di portare a casa un risultato diverso. La partita si è svolta a San Siro, con D'Aversa che ha analizzato gli aspetti più rilevanti dell'incontro.

Terminata la sfida tra Milan e Torino: rossoneri e granata hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore del Torino Roberto D'Aversa. Ecco le sue parole. Come ha sollevato la squadra: "Non ho la bacchetta magica. La squadra è forte e ho solo ridato fiducia. Abbiamo solo lavorato quotidianamente. Il risultato è una conseguenza del lavoro. Prima che arrivassi era la peggior difesa. Stasera abbiamo buttato la partita nei primi 15' del secondo tempo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Torino, D’Aversa sicuro: “Per i numeri meritavamo noi”

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