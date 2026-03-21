Dopo la partita tra Milan e Torino, Athekame ha commentato il suo ruolo in campo, affermando di poter giocare in diverse posizioni. Il calciatore si è espresso pochi minuti dopo il termine del match disputato a San Siro, parlando della sua versatilità e delle sue possibilità di adattarsi a diversi ruoli durante le gare.

Terminata la sfida tra Milan e Torino: rossoneri e granata hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau, ha parlato in conferenza stampa il giocatore del Milan xxxx. Ecco le sue parole. Se è contento della sua crescita: "Sono contento. Lavoro bene con la squadra". Se si sente il tredicesimo: "Posso fare tante posizioni, sia a 3 che a 4 va bene per me". Se si è accordo di aver cambiato la partita: "Sì, penso un po'. Però la squadra insieme ha cambiato la partita. Sono molto contento". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Torino, Athekame sul ruolo: “Posso giocare in tante posizioni”

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