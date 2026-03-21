Il Milan ha battuto il Torino 3-2 a San Siro in un match combattuto. I rossoneri, dopo una sconfitta contro la Lazio, sono riusciti a ottenere la vittoria e a scavalcare temporaneamente il Napoli in classifica. La squadra milanese si trova ora a cinque punti di distanza dall’Inter. La partita è terminata con il Milan che ha trovato il gol decisivo negli ultimi minuti.

Milano, 21 marzo 2026 – Dopo il passo falso contro la Lazio, il Milan rialza la testa e piega 3-2 il Torino a San Siro scavalcando nuovamente il Napoli e portandosi momentaneamente a -5 dall’Inter. Un successo portato a casa con le unghie e con i denti dai rossoneri che ancora una volta hanno faticato nel primo tempo al cospetto di un Toro molto intraprendente. Al 36’, però, è arrivato il vantaggio di Pavlovic, a cui il Toro ha saputo replicare con il pari di Simeone a un soffio dall’intervallo. A inizio ripresa, con l’ingresso di Athekame e il passaggio al 4-3-3, il match ha nuovamente cambiato volto con gli uomini di Allegri che hanno ripreso il sopravvento piazzando un uno-due micidiale con le reti di Rabiot e Fofana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan-Torino 3-2: i rossoneri soffrono, ma ritrovano la vittoria e vanno a -5 dall'Inter

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