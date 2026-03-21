Al termine di Milan-Torino, il risultato è stato 3-2 per i rossoneri allo stadio San Siro. La partita si è conclusa da pochi minuti e i tre punti sono stati conquistati dal Milan. Durante il match, Rabiot e Fofana hanno segnato gol decisivi per la vittoria. La sfida ha visto i due allenatori schierare le formazioni ufficiali prima del calcio d’inizio.

Triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau: è da poco terminata la sfida tra il Milan e il Torino partita valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Gara intensa quella che si è giocata allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco quanto successo nel secondo tempo (qui il racconto del primo tempo) della sfida tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i granata di Roberto D'Aversa. Inizia il secondo tempo di Milan-Torino e Allegri cambia subito mettendo Athekame al posto di un Tomori ammonito e gravemente insufficiente nel primo tempo. A un primo impatto sembra che Athekame sia entrato per giocare da braccetto della difesa in fase difensiva e largo a destra in fase di possesso palla. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Torino 3-2 (90?), tre punti d’oro per il Diavolo: decisivi Rabiot e Fofana

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