Al termine del primo tempo tra Milan e Torino, il punteggio è di 1-1. Simeone ha pareggiato la rete di Pavlovic, dopo un primo tempo caratterizzato da diverse occasioni da entrambe le squadre. La partita si sta svolgendo allo stadio 'San Siro' di Milano e i giocatori sono rientrati negli spogliatoi con il risultato ancora in bilico.

Milan-Torino, partita che si sta giocando allo stadio 'San Siro' di Milano. E' da pochi istanti finito il primo tempo della sfida valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco quanto è successo tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i granata di Roberto D'Aversa. Inizia il primo tempo di Milan-Torino con i rossoneri che spingono subito in avanti. Al terzo minuto sono i granata a conquistarsi il primo corner della partita. Angolo giocato corto dalla squadra di D'Aversa che si conclude con un nulla di fatto. Al sesto risponde il Milan conquistando anche lui un corner su una buona iniziativa di Rabiot: bel cross di Bartesaghi, ma Pavlovic da ottima posizione non trova la porta di testa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Torino 1-1 (45?): Simeone risponde a Pavlovic, ma pessimo primo tempo del Diavolo

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