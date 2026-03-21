Il calciatore portoghese non si è allenato ieri ed è stato escluso dalla lista dei convocati per la partita contro il Torino. Oggi sono stati resi noti gli esami medici, che hanno escluso lesioni all’adduttore. La squadra potrà contare sulla presenza del giocatore per le prossime gare. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle condizioni fisiche dell’atleta.

Buone notizie per Max Allegri, che proprio ieri durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino aveva sottolineato l'importanza di aver tutti gli attaccanti a disposizione per il finale di stagione: gli esami strumentali a cui si è sottoposto stamattina Rafa Leao hanno escluso lesioni all'adduttore della gamba destra. Il portoghese ieri non si era allenato per il riacutizzarsi del problema muscolare che lo affligge proprio dalla gara d'andata all'Olimpico Grande Torino, quando il tecnico rossonero fu costretto a sostituirlo. Rafa sarà assente nella sfida di oggi alle 18 a San Siro, da valutare se potrà tornare a disposizione dopo la sosta, quando il Diavolo sarà di scena al Maradona contro il Napoli (lunedì 6 aprile, ore 20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, sospiro di sollievo: gli esami escludono lesioni all'adduttore per Leao

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