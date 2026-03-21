Milan per il match contro il Torino c’è ancora un dubbio a centrocampo per Allegri
Il Milan si prepara ad affrontare il Torino a 'San Siro' alle 18:00. La formazione dei rossoneri è quasi definita, ma Allegri mantiene ancora un dubbio a centrocampo. La partita si svolgerà nel pomeriggio e vedrà i rossoneri in campo contro i granata di D'Aversa.
Mancano poche ore, ormai, a Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026. A 'San Siro', alle ore 18:00, i rossoneri di Massimiliano Allegri scenderanno in campo per tentare il contro-sorpasso al Napoli al secondo posto della classifica in campionato e di restare in scia dell'Inter, sperando che i nerazzurri perdano punti domani sera a Firenze. Formazione praticamente delineata in casa rossonera. Con il rientro di Adrien Rabiot nel ruolo di mezzala sinistra e di Davide Bartesaghi in quello di esterno sinistro del 3-5-2 di Allegri. Spazio, da titolare in attacco, a Niclas Füllkrug visto il forfait di Rafael Leão, che tornerà in campo con il Diavolo dopo la sosta Nazionali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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