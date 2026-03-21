Milan | notizie dall’infermeria

Gli esami strumentali effettuati oggi a Rafael Leao hanno dato esito positivo e il giocatore sta bene. Il Milan ha comunicato che non ci sono lesioni o problemi seri dopo l’ultimo infortunio. Per il momento, non sono stati annunciati tempi di recupero o restrizioni specifiche. La squadra sta monitorando la situazione e continuerà a seguire l’evoluzione delle condizioni del calciatore.

Buone notizie dall’infermeria del Milan per Rafael Leao. Gli esami strumentali effettuati oggi a Milanello hanno escluso lesioni muscolari significative all’adduttore destro, confermando che si tratta di un sovraccarico infiammatorio o di un fastidio muscolare di lieve entità, legato a un problema ricorrente ma non strutturale. Il portoghese, fermo dalla rifinitura di venerdì e non convocato per la partita di oggi contro il Torino, potrà iniziare fin da subito un percorso di recupero accelerato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti (ecografia e risonanza magnetica), non c’è strappo né edema importante: il fastidio è circoscritto e risponde bene alle terapie conservative. 🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: notizie dall’infermeria Articoli correlati Juventus: buone notizie dall’infermeriaBuone notizie dall’infermeria della Juventus: Kelly è completamente recuperato e torna a disposizione per Luciano Spalletti. Milan - Sorridi Allegri, l’infermeria si svuota Contenuti e approfondimenti su Milan notizie dall'infermeria Temi più discussi: Come procede il recupero di Matteo Gabbia? Le ultime dall'infermeria del Milan; Milan, buone notizie dall’infermeria. Gabbia e Loftus-Cheek accelerano: ecco quando possono tornare; Inter, le news dall’infermeria: Calhanoglu pronto, oggi il test per Bastoni; FLASH | Dalla rabbia alla ricaduta? Rafa Leao salta Milan-Torino: brutte notizie dall'infermeria rossonera. Milan, le ultime su Gabbia e Gimenez: ecco cosa filtra sul rientro in campoBuone notizie dall'infermeria per mister Massimiliano Allegri. Il recupero di Matteo Gabbia procede molto bene dopo l'operazione di circa un mese fa. I check intermedi hanno dato esito positivo e il ... calciomercato.com Lazio-Milan, emergenza biancoceleste: fuori CataldiNon arrivano buone notizie in casa Lazio dall’infermeria con i biancocelesti che dovranno fare a meno di Danilo Cataldi in vista della partita di domenica sera in Serie A contro il Milan. Lazio senza ... calciomercato.it Milan, si ferma Leao: non convocato contro il Torino per un guaio all’adduttore facebook La Juventus pareggia col Sassuolo, Milan a +9 sul quinto posto x.com