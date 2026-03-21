Milan infortunio per questo top | salta il Torino

Leao. Il Milan deve fare i conti con una tegola improvvisa in vista della sfida contro il Torino. Rafael Leao non sarà della partita: l’attaccante portoghese è stato costretto a dare forfait a causa del riacutizzarsi del dolore all’adduttore destro, un fastidio che gli ha impedito di partecipare all’ultima seduta di allenamento con il resto del gruppo. Lo staff medico ha già programmato il percorso diagnostico: il portoghese si sottoporrà in giornata ad esami strumentali per valutare l’entità del danno e scongiurare uno stop prolungato. L’assenza di Leao priva la squadra della sua principale fonte di imprevedibilità offensiva, obbligando l’allenatore a ridisegnare completamente il reparto d’attacco per non perdere terreno in classifica. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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