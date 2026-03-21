Nel prepartita di Milan-Torino, Peppe Di Stefano ha commentato la situazione di Rafael Leao, sottolineando che il club ha bisogno di una valutazione sul suo ruolo futuro. Ha anche menzionato la formazione 3-5-2 come possibile riferimento tattico. La settimana è stata caratterizzata da diverse polemiche che coinvolgono il giocatore e il club.

Il Milan è tornato oggi in campo dopo il k.o. esterno contro la Lazio. A 'San Siro' è arrivato il Torino di D'Aversa per provare a dare continuità agli ultimi risultati positivi. I rossoneri sono in campo senza il giocatore più chiacchierato dell'ultima settimana, ovvero Rafael Leao. Dopo il riacutizzarsi del problema all'adduttore, il portoghese non è stato convocato per il match di questa sera. A proposito di Leao, l'inviato di 'Sky Sport' Peppe Di Stefano ha raccontato la settimana di Leao dopo essere finito al centro delle polemiche per la scenata al momento del cambio contro i biancocelesti. Ecco, di seguito, le parole del giornalista sul 10 di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Di Stefano su Leao: “Serve una valutazione per il futuro. Se si continua col 3-5-2…”

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