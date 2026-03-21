Milan | buone notizie per Leao

Rafael Leao ha effettuato oggi a Milanello degli esami strumentali. I risultati hanno escluso lesioni gravi e il giocatore può continuare la riabilitazione. La società ha comunicato che Leao si sente bene e non ci sono complicazioni. L’attaccante portoghese è ora monitorato dallo staff sanitario del club. Nessuna data di rientro è stata ancora ufficialmente comunicata.

Milan: Rafael Leao tira un sospiro di sollievo dopo gli esami strumentali effettuati oggi a Milanello. Il portoghese, fermo per il riacutizzarsi del fastidio all’adduttore destro accusato in rifinitura venerdì, ha sostenuto controlli medici che hanno escluso lesioni muscolari significative. Si tratta di un problema di natura infiammatoria o di sovraccarico, legato a un fastidio ricorrente in stagione, ma non di una lesione strutturale che richiederebbe stop prolungati. Il Milan ha optato per la massima cautela: Leao non è stato convocato per la sfida di oggi contro il Torino (ore 18 a San Siro), ma il club non teme un’assenza lunga. Il... 🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: buone notizie per Leao Articoli correlati Milan, doppie buone notizie: Leao e Pulisic verso il Pisa. Fermo SaelemaekersIn vista dell’anticipo di venerdì sera alla Cetilar Arena contro il Pisa, il Milan prova a ritrovare i suoi pezzi pregiati, pur mantenendo una linea... Allenamento Milan, buone notizie per Allegri: riecco Leao! Cosa filtra in vista della sfida col PisaSassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto. Niente lesione per tomori rabiot buone notizie leao tutto ok Contenuti utili per approfondire Milan buone notizie per Leao Temi più discussi: Milan, buone notizie dall’infermeria. Gabbia e Loftus-Cheek accelerano: ecco quando possono tornare; Buone notizie per Gasperini: un big pronto a rientrare dopo la sosta; La Milano di Andrea Cherchi: I miei scatti sono racconti di emozioni e di umanità Oggi con Buone Notizie; Milan, gli aggiornamenti sulle condizioni di Saelemaekers. Gimenez verso la convocazione. Milan, buone notizie per Rafa Leao: la risonanza magnetica odierna ha escluso lesioniBuone notizie in casa Milan, dove la risonanza magnetica eseguita oggi da Rafael Leao ha escluso la presenza di lesioni. Ricordiamo che il portoghese. tuttomercatoweb.com Infortunio Leao, sos scongiurato: gli esiti degli esami tranquillizzano il Milan e Massimiliano AllegriBuone notizie per Massimiliano Allegri sul fronte offensivo. Come appreso da MilanNews24, gli esami strumentali a cui si è sottoposto Rafael Leao hanno escluso lesioni all’adduttore destro. L’ala port ... calcionews24.com I nostri 25 convocati per la sfida di stasera contro il Milan facebook #Milan, escluse lesioni per #Leao x.com