Migrazione e accoglienza Ecco ’Invenzioni dorate’

Da lanazione.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'opera intitolata ‘Invenzioni dorate’ mette in scena la fragile ‘coperta dei migranti’, simbolo di dignità e luce. L’installazione invita a una riflessione sui temi della migrazione, dei diritti sociali e della responsabilità civile, coinvolgendo chi la osserva in un ragionamento immediato e diretto. La scena si presenta come un richiamo visivo potente, senza interpretazioni o analisi aggiuntive.

La fragile ’coperta dei migranti’ diventa un simbolo di dignità e luce, accompagnando chi guarda in una riflessione profonda sui temi della migrazione, dei diritti sociali e della responsabilità civile. Da Lampedusa ad Assisi, l’artista e architetto fiorentino Giovanni de Gara (1977) ha rivestito con teli isotermici dorati le porte di oltre settanta chiese emblema del dialogo e dell’accoglienza. Ora, le sue opere arrivano a Pontassieve, con la mostra che oggi (ore 17,30) si inaugura nella Sala delle Colonne e che prosegue nell’antistante Chiesa di San Michele Arcangelo, con la porta foderata con i lenzuoli isotermici dorati. ’Invenzioni dorate’ è il titolo dell’esposizione, a cura di Adriano Bimbi e Antonio Natali, che trasforma il telo di soccorso in un vessillo di emancipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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