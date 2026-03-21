A bordo della nave Ocean Viking della ong Sos Méditerranée ci sono 116 migranti, tra cui oltre 40 minori non accompagnati, 13 donne, un bambino e due neonati. La nave si dirige verso Genova, dopo aver portato a bordo queste persone. I migranti sono stati prelevati durante un salvataggio nel Mediterraneo. La situazione coinvolge persone di diverse età, tra cui minori e neonati.

116 migranti, tra cui oltre 40 che si sono dichiarati ”minorenni non accompagnati”, 13 donne, un bambino e due neonati, sono stati prelevati dalla nave Ocean Viking della ong Sos Méditerranée. Si trovavano sulla piattaforma del gas di Miskar, nella regione di ricerca e salvataggio al largo della Tunisia. Secondo quanto raccontato dall’ong, i viaggiatori provenienti da 17 paesi diversi, sono rimasti bloccati sulla piattaforma per quattro notti dopo che le due barche su cui viaggiavano sarebbero state colpite da un ciclone. La nave è diretta a Genova, porto assegnato dalle autorità italiane. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Crosetto risponde a Trump: ‘Alleati Nato codardi? Non ho capito perché’ 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Migranti, nave Ocean Viking verso Genova: 116 a bordo

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