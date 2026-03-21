Alcaraz ha dominato il match contro Fonseca nel secondo turno del Miami Open 2026, dimostrando tutta la sua superiorità in campo. La partita si è svolta in un’atmosfera molto più intensa di quella di un normale secondo turno, con l’attenzione che si è concentrata sul giovane tennista spagnolo. La sfida si è conclusa con una vittoria netta di Alcaraz, che ha dimostrato di essere in grande forma.

FOCUS – SPORT VARI Francesco Graziani. Come nascono le grandi storie dello sport In un’atmosfera ben più vibrante di un qualunque secondo turno del Miami Open, il match tanto atteso non delude. Il numero uno del mondo è bravo a fare gara di testa. Prevale nella battaglia col dritto. Fonseca dimostra di poter diventare un terzo incomodo? Paolini e un grande Berrettini gli unici ad avanzare in una giornata difficile per i colori azzurri!?? Vi aspettiamo in diretta alle 9:00 su TennisMania, canale YouTube OA Sport! Amedeo Bagnis: “In spinta e guida sono tra i migliori: il grosso gap è sui materiali. Spero la pista di Cortina sia valorizzata” Non è arrivata la medaglia sognata, ma Amedeo Bagnis ha offerto comunque delle ottime prestazioni sulla pista Eugenio Monti di. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Miami Open 2026 p. 2: Troppo Alcaraz per Fonseca

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