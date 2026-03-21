Alle 19:15 del 21 marzo 2026, le previsioni del tempo indicano che al nord Italia al mattino ci saranno cieli sereni o poco nuvolosi. La giornata si presenta con condizioni meteo stabili, senza precipitazioni significative. Le temperature rimangono relativamente miti e il vento soffia leggero nella regione. La situazione meteorologica sembra mantenersi tranquilla anche nelle ore successive.

meteo per ritornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi addensamento basti tra Liguria e basso Piemonte al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali al centro una stabilità prevalenza dei con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento a partire dai settori appenninici con precipitazioni sparse tempo invariato altrove in serata in nottata si rinnovano condizioni di tutto con Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino non mi batte sulle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 21-03-2026 ore 19:15

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