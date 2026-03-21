Alle prime ore del 21 marzo 2026, le previsioni indicano cieli sereni o poco nuvolosi nel Nord Italia. La temperatura minima prevista è di circa 4 gradi, con venti deboli provenienti da nord. Durante la mattina, le condizioni meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni in alcune zone. La giornata si presenta con condizioni di stabilità atmosferica e clima asciutto.

meteo per ritrovati in ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi e bassi tra Liguria e basso Piemonte al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali al centro mattino stabilità prevalenza dei con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento a partire dai settori appenninici con precipitazioni sparse tempo invariato altrove in serata in nottata si rinnovano con di tutto con Cieli poco poi regolarmente nuvolosi al mattino nubi basse sulle regioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 21-03-2026 ore 06:15

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