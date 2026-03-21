La terza generazione di Mercedes CLA è ora disponibile anche in versione ibrida, dopo il lancio della versione completamente elettrica che ha ricevuto il premio 'Car of the Year 2026' al Salone di Bruxelles. La nuova declinazione mild-hybrid mira a ridurre i consumi e integra tecnologie avanzate per migliorare le prestazioni della berlina tedesca.

La terza generazione di Mercedes CLA ora è anche ibrida. Dopo il lancio della versione elettrica (’Car of the Year 2026’ in occasione del Salone dell’Auto di Bruxelles) arriva la declinazione mild-hybrid per la filante berlina della casa tedesca. Sarà disponibile in quattro allestimenti, Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus con prezzo di listino di 47,296 euro. Cuore diverso ma stesso abito per la CLA Hybrid che infatti nasce sulla stessa piattaforma della full electric, la MMA e con lei condivide estetica e dimensioni. Le differenze sono evidenti in particolare solo al frontale, dove non c’è la mascherina chiusa la ma la classica griglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mercedes CLA Hybrid. La berlina tedesca riduce i consumi ed esalta la tecnologia

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