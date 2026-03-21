Meno cyberbullismo o solo spostato fuori da scuola? Cosa dice l’analisi europea sui limiti del divieto
Un’analisi europea analizza gli effetti dei divieti di usare i cellulari in classe, evidenziando che, se da un lato il clima scolastico sembra migliorare, i casi di cyberbullismo continuano a verificarsi nel pomeriggio, fuori dall’orario scolastico. La ricerca si concentra sui cambiamenti comportamentali degli studenti e sui risvolti delle restrizioni digitali negli ambienti educativi.
Divieto cellulari: il clima in classe migliora, ma il cyberbullismo trasloca al pomeriggio, rendendo necessarie strategie educative profonde L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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