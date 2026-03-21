In Inghilterra, nel Kent, è stato registrato un focolaio di meningite meningococcica che ha coinvolto 29 persone e provocato due decessi, principalmente tra gli studenti dell’Università del Kent. Non si registrano casi in Italia e non si ritiene che ci siano rischi di diffusione nel paese. La situazione riguarda individui portatori sani che possono trasmettere l’infezione senza manifestare sintomi.

Un focolaio di meningite meningococcica nel Kent, in Inghilterra, ha causato finora 29 contagi accertati e due decessi, colpendo in particolare la popolazione studentesca dell’Università del Kent. La maggior parte dei casi analizzati in laboratorio appartiene al sierotipo B, una variante estremamente aggressiva che ha spinto le autorità britanniche a una massiccia operazione di profilassi antibiotica e vaccinale. Nonostante la gravità della situazione locale, gli esperti confermano che il focolaio resterà circoscritto e non rappresenta una minaccia di diffusione epidemica per il territorio italiano. Un ragazzo riceve un vaccino (fonte: Unsplash) Il batterio responsabile, il Neisseria meningitidis, utilizza una strategia di diffusione particolarmente efficace negli ambienti affollati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Meningite in Inghilterra: come i portatori sani diffondono l’infezione senza saperlo (ma per l’Italia non c’è rischio)

Articoli correlati

Leggi anche: ‘Portatori sani’ di Memoria, Gotica Toscana compie vent'anni

Casi di meningite e morti in Inghilterra, ministro della Sanità dà l'allarme: "Situazione senza precedenti"Nel Sud dell’Inghilterra è allarme meningite, due giovani sono morti a causa dell’infezione e altri ragazzi sono ricoverati in ospedale in condizioni...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Meningite in Inghilterra come i...

Temi più discussi: Focolaio meningite Uk, cosa sappiamo sui contagi? Domande e risposte; Meningite, l'allarme nel Regno Unito. Cause, sintomi e tutto quello che c’è da sapere su una malattia rara, ma potenzialmente fulminante; Meningite nel Kent, liste d’attesa per i vaccini. Costano 230 euro l’uno; Meningite B nel Regno Unito: cosa sapere sul focolaio.

Epidemia di meningite in Inghilterra: che cosa c'è da sapere - Focus.itNella contea del Kent almeno 20 giovani hanno contratto una meningite acuta da meningococco B: corsa contro il tempo per arginare la diffusione. focus.it

Epidemia di meningite in Inghilterra, crescono ancora i casi registratiNon si ferma l'epidemia di meningite acuta senza precedenti che ha colpito il sud dell'Inghilterra: il numero dei casi registrati è infatti salito da 15 a 20, come ha dichiarato l'Agenzia per la sic ... ansa.it

Meningite, i primi sintomi possono sembrare un’influenza: febbre, mal di testa e rigidità del collo. Il rischio è riconoscerla troppo tardi: nelle forme più aggressive può evolvere in poche ore, soprattutto tra i più giovani facebook

Meningite, dopo focolaio nel Kent il Ministero della Salute invia circolare alle Regioni: “Rischio in UE basso" x.com