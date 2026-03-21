memoria degli ebrei una sentinella storica e non una rimozione

Un nuovo pamphlet di Anna Foa affronta il tema della memoria ebraica, sottolineando il ruolo di questa come sentinella storica e non come semplice rimozione. L’autrice esprime una critica nei confronti di chi si autodefinisce in prima fila nel contrasto a questa memoria. Il testo mette in discussione le interpretazioni e le percezioni di alcuni gruppi riguardo alla narrazione storica ebraica.

Scaffale La storica Anna Foa sarà oggi (ore 11), a Libri Come. per parlare del suo pamphlet «Mai più» (Laterza). Il pamphlet esamina le complesse relazioni fra antisemitismo e antisionismo senza eludere il nesso evidente tra il crescente odio antiebraico e la persecuzione dei palestinesi Scaffale La storica Anna Foa sarà oggi (ore 11), a Libri Come. per parlare del suo pamphlet «Mai più» (Laterza). Il pamphlet esamina le complesse relazioni fra antisemitismo e antisionismo senza eludere il nesso evidente tra il crescente odio antiebraico e la persecuzione dei palestinesi Il nuovo pamphlet di Anna Foa mi offre l’opportunità di esprimere una protesta a proposito del trattamento riservato all’autrice da parte di chi si autopercepisce in prima fila nel contrasto all’antisemitismo, ignaro del contributo che fornisce nell’alimentarlo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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