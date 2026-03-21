McTominay trascina il Napoli | numeri e leadership top

Durante la stagione del Napoli, McTominay si è distinto come uno dei protagonisti principali, contribuendo con numeri significativi e dimostrando una leadership evidente in campo. La sua presenza si è fatta notare sia nelle partite più complesse che in quelle più tranquille, mantenendo un ruolo centrale nel reparto centrale della squadra. Questo contributo si combina con le sue prestazioni costanti, che hanno influenzato l’andamento del team.

Nel percorso altalenante della stagione azzurra, c’è una certezza che ha retto anche nei momenti più complicati: il rendimento di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si è imposto come uno dei riferimenti più affidabili della squadra, incidendo sia in fase offensiva che nella gestione del gioco. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, il contributo dell’ex Manchester United è stato particolarmente evidente anche in Europa, dove il Napoli ha faticato a trovare continuità. Le sue quattro reti in Champions League rappresentano una delle poche note positive di una campagna continentale sotto le aspettative. Non solo numeri: al termine dell’ultima gara, premiato come migliore in campo, ha indicato chiaramente la strada al gruppo, sottolineando la necessità di chiudere la stagione senza passi falsi. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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