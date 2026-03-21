Scott McTominay è tornato in campo e ha segnato il gol decisivo nella partita contro il Cagliari, attirando l’attenzione dei tifosi del Napoli. Il giocatore ha dichiarato di non sopportare di guardare le partite e ha espresso che infortunarsi rappresenta la cosa peggiore al mondo. La sua presenza si è fatta sentire, soprattutto per il gol che ha deciso l’incontro.

Scott McTominay è tornato. Il Napoli e i suoi tifosi se ne sono accorti perché è stato proprio lui a mettere a segno il gol vincente nella sfida contro il Calgiari. Al termine della gara Scott è stato intervistato ai microfoni della BBC Alba, parlando del suo infortunio, della gara contro i Sardi, del Milan e dell’imminente impegno in Nazionale: Sull’infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dal campo ha detto: “Ovviamente ho avuto un problema al tendine del bicipite femorale che necessitava di cure. Ho lavorato molto in palestra per tornare ad un alto livello e giocare di nuovo regolarmente”. Leggi anche: Cagliari-Napoli 0-1, pagelle. Il... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay: “Non sopporto guardare le partite. Infortunarsi è la cosa peggiore al mondo”

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