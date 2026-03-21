Max Verstappen unico | vince anche al Nurburgring ma viene squalificato

Max Verstappen ha vinto anche al Nürburgring, ma subito dopo è stato squalificato insieme al suo team. La decisione riguarda la sua partecipazione alla gara di Formula 1 e la sua posizione finale. L'episodio ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati. La squalifica è stata comunicata ufficialmente poco dopo l'annuncio della vittoria.

Il dominio di Max Verstappen non conosce confini. Il campione del Mondo olandese domina non solo in Formula 1, ma alla fine è stato squalificato insieme al suo team. Super Max anche con le GT. Il campione olandese conquista per la seconda volta la vittoria al Nürburgring-Nordschleife, imponendosi nella 58ª edizione della Barbarossapreis al volante della Mercedes AMG GT3, condivisa con Daniel Juncadella e Jules Gounon. Poi l’amara squalifica. Dopo aver firmato la pole position nel secondo round stagionale della NLS 2026, Verstappen ha dato subito prova della sua superiorità anche in gara. Il momento chiave della prima fase è arrivato sul lungo rettilineo del Döttinger Höhe, dove Haase è riuscito a passare al comando sfruttando la scia. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Leggi anche: Max Verstappen unico: vince anche al Nurburgring, dominando l’inferno verde Max Verstappen torna al Nürburgring e vince NLS 2 con MercedesMax Verstappen si impone insieme a Jules Gounon e Daniel Juncadella nella 58ma ADAC Barbarossapreis con la Mercedes AMG GT3 EVO n. Max Verstappen vince la 4 ore del Nurburgring! #f1 #verstappen #endurance #ferrariGt3 #motorsport Approfondimenti e contenuti su Max Verstappen Temi più discussi: Verstappen distrugge questa F1: Così non sono gare. E se vincessi io...; Blog | Il ritorno dei grandi classici: lo spargiletame su Max; F1, Cina, giorno 2 - Max Verstappen furioso: Questa Red Bull è impossibile da guidare - il campione del mondo critica la RB22; Jock Clear: Solo Charles Leclerc può Battere Max Verstappen. Max Verstappen unico: vince anche al Nurburgring, dominando l’inferno verdeIl dominio di Max Verstappen non conosce confini. Il campione del Mondo olandese domina non solo in Formula 1. Verstappen Nurburgring: Verstappen vince e domina ... sportface.it Max Verstappen in pole all’Inferno Verde: segui lo streaming della 4 Ore al Nordschleife – DIRETTASegui in diretta video lo streaming della 4 Ore del Nurburgring Nordschleife che vede Max Verstappen protagonista con una Mercedes-AMG GT3 ... formulapassion.it “Le corse GT Al massimo, tu puoi dare gas a martello, senza dover dare un’occhiata al livello della batteria”. Queste le parole riportate da Autosport, ma altresì molto vecchie e dette nell’ultimo weekend in Cina da Max Verstappen ai media. È proprio così: nell facebook Max Verstappen inarrestabile al Nürburgring: dominio nella NLS2 con Juncadella e Gounon #NLS #Mercedes #AMG x.com