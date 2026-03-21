Mattinata di paura | prende un bastone e distrugge 4 auto

Venerdì mattina a Prato, in via Sacra Famiglia, un uomo ha preso un bastone e ha danneggiato quattro auto parcheggiate, causando paura tra i residenti. I rumori forti e i vetri infranti hanno svegliato gli abitanti, che si sono subito allarmati per quanto stava accadendo. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le verifiche.

Prato, 21 marzo 2026 – Paura, tonfi e vetri rotti: questo è stato il brusco risveglio degli abitanti della Sacra Famiglia a Prato venerdì mattina. Tra le 7.30 e le 8, un ragazzo di origine pachistana, ‘armato’ di un ramo di pino trovato in un giardino, ha cominciato a spaccare vetri e specchietti di quattro macchine parcheggiate in via Rondine e nel parcheggio dietro l’ Anffas in viale Borgo Valsugana. Alcuni passanti nella zona hanno assistito alla scena, allibiti davanti alla furia che si scaricava sui veicoli e a quel legno brandito in aria e usato come una mazza. Le macchine hanno riportato vari danni, ma non sarebbe stato portato via nulla. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mattinata di paura: prende un bastone e distrugge 4 auto Articoli correlati Leggi anche: Minaccia il vicino con bastone e cacciavite e gli distrugge l'auto: a processo Torna la paura a Canicattì: un incendio distrugge tre auto durante la notteUn violento incendio ha distrutto tre automobili nella notte in via Luigi Pirandello, a Canicattì. Contenuti e approfondimenti su Mattinata di paura prende un bastone e... Temi più discussi: Mattinata di paura: prende un bastone e distrugge 4 auto; Engelberg, cabina di un'ovovia precipita nel vuoto per il forte vento: morta la persona a bordo, era da sola; Due auto vanno a fuoco a distanza l’una dall’altra. Si segue la pista del dolo; Milano, il tram 27 prende fuoco. A bordo una ventina di persone: C'era fumo ovunque. Mattinata di paura a Sarzana: transenna spinta dal vento colpisce tre alunni e una donna. Bimba al pronto soccorsoSarzana (La Spezia), 19 febbraio 2026 – Un’ alunna della scuola Poggi-Carducci di Sarzana è stata visitata in pronto soccorso questa mattina dopo essere stata colpita da una transenna da cantiere ... lanazione.it Milano, il tram 27 prende fuoco. A bordo una ventina di persone: C'era fumo ovunqueA causare l'incendio è stata la caduta di un cavo della rete aerea che ha provocato un contatto e quindi una fiammata. La Lega chiede un consiglio comunale straordinario. Sardone: Quattro incidenti i ... ilgiornale.it Antenna Sud. . Incidente stradale nella tarda mattinata di venerdì 20 marzo a Taranto. Un camion che trasportava una gru ha urtato il ponte del cavalcavia mentre imboccava il sottopasso di via Dante. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe stato c facebook Nella mattinata di oggi, il Santo Padre Leone XIV ha ricevuto in Udienza le Loro Maestà il Re Felipe VI e la Regina Letizia di Spagna. x.com