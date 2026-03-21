Masters 1000 di Miami Sinner batte il bosniaco Dzumuhr | l’Azzurro è al terzo turno

Il 21 marzo 2026, nel secondo turno del Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner ha sconfitto il bosniaco Damir Dzumhur in due set, con i punteggi di 6-3 e 6-3, in un’ora e 10 minuti di gioco. La vittoria permette all’azzurro di accedere al terzo turno del torneo.

Miami, 21 marzo 2026 – Vince Jannik Sinner. Oggi, sabato 21 marzo, il tennista azzurro ha battuto il bosniaco Damir Dzumhur nel secondo turno del Masters 1000 di Miami, imponendosi in due set con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora e 10 minuti di gioco. Un break per parziale, arrivato in ogni set nel primo turno di battuta dell’avversario, basta a Sinner per portare a casa match e qualificazione, in una partita sempre in controllo in cui ha trovato ottima continuità con la prima e si è spinto spesso a rete. Fonte Adnkronos Foto Italia TeamFacebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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