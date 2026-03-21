Martina Franca accusa | ladro seriale denunciato 64enne Polizia

A Martina Franca, la Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 64 anni di nazionalità tedesca, accusato di essere coinvolto in diversi furti. Un comunicato ufficiale informa che l’uomo è stato ascoltato e sottoposto alla denuncia in stato di libertà. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sui reati contestati o sui precedenti dell’individuo.

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino di nazionalità tedesca di 64 anni ritenuto presunto responsabile del reato di furto. Il personale del Commissariato di Martina Franca da qualche settimana era sulle tracce di uno straniero che si era reso responsabile di alcuni furti all’interno dei bar del posto che avevano creato nei commerciati del posto non poca preoccupazione. Da quanto ricostruito nel corso delle indagini i poliziotti hanno accertato che il presunto ladro, apparentemente trasandato si fingeva cliente per poi, approfittando della distrazione dei dipendenti, impossessarsi dei contenitori destinati alla raccolta delle mance o delle offerte per iniziative solidarietà talvolta anche per centinaia di euro. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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