Tra Marsiglia e Lille è sfida ad alta tensione in ottica Champions League, con i Phoceens che al momento vedono i Dogues dall’alto di 5 punti di distacco. Per il momento Beye tra mille difficoltà è riuscito a rimettere in sesto la barca, trovando vittorie tanto pesanti quanto sofferte e riportando la squadra al terzo posto dietro all’irraggiungibile duo di testa. L’obiettivo minimo è il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Marsiglia-Lille (domenica 22 marzo 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

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