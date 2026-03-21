Marquez batte Di Giannantonio e vince la Sprint in Brasile | gli highlights

Marc Marquez ha vinto la Sprint in Brasile, battendo Fabio Di Giannantonio che era partito dalla pole position. Marquez ha preso il comando negli ultimi giri, superando il pilota italiano che aveva guidato nelle prime fasi della gara. La corsa si è conclusa con Marquez in prima posizione e Di Giannantonio in seconda.

Marc Marquez torna al successo nella Sprint, precedendo Fabio Di Giannantonio, scattato dalla pole ma superato nel finale. Terzo posto per Martin. Ai piedi del podio Bezzecchi, seguito da Ogura e Quartararo. Completano la top ten Alex Marquez, Bagnaia, Acosta e Moreira. In classifica generale resta al comando Acosta, con appena due punti di margine su Bezzecchi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marquez batte Di Giannantonio e vince la Sprint in Brasile: gli highlights Articoli correlati MotoGp Brasile, Marquez vince la Sprint: Di Giannantonio secondo!Marc Marquez , in sella alla Ducati , ha vinto la gara Sprint del Gp del Brasile, seconda tappa del Mondiale MotoGp . Marc Marquez vince la Sprint del Gp del Brasile, Di Giannantonio 2°GOIANIA (BRASILE) - Marc Marquez, in sella alla Ducati Lenovo, vince la Sprint Race del Gran Premio del Brasile, partita con un'ora e venti di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Marquez batte Temi più discussi: GP Brasile 2026 – Classifica FP1: Acosta batte Miller sul bagnato, Bezzecchi 3° davanti a Marquez; Zarco davanti a tutti nelle pre-qualifiche: Bezzecchi 20° e costretto alla Q1; Gp Brasile, Zarco e la pioggia si prendono le prequalifiche: poi Marquez e Razgatlioglu, Bezzecchi lontanissimo; MotoGP Brasile, Classifica Prove: Zarco batte Marquez, la pioggia beffa il Bez. Marc Marquez batte Di Giannantonio a duello nella Sprint del Gran Premio del Brasile. Martin terzo a distanzaMarc Marquez si porta a casa la Sprint del Gran Premio del Brasile grazie ad una performance degna di nota, culminata con un sorpasso ai danni di Di Giannantonio. Lo spagnolo si rifà così dalla delusi ... p300.it LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marquez batte un gagliardo Di Giannantonio. Aprilia ridimensionataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.47 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 20.46 In ... oasport.it MOTOGP - MARC MARQUEZ BATTE FABIO DI GIANNANTONIO E VINCE LA SPRINT DI GOIANIA Marc Marquez batte Fabio Di Giannantonio nella Sprint di Goiania, a podio Jorge Martin, davanti al compagno di squadra Marco Bezzecchi. Poi Ai Ogura e facebook